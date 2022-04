Napoli, Meret: "È troppo importante pensare allo Scudetto per noi e per la città"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alex Meret, portiere del Napoli, si è così espresso a Radio KissKiss sulla lotta Scudetto: "Dobbiamo continuare a lavorare e a farci trovare pronti ogni domenica. E' troppo importante pensare allo scudetto per noi, per tutto lo staff, per tutta la città. Non si deve mollare, dobbiamo continuare a lottare. Sicuramente fa male prendere un gol così agli ultimi minuti, la vittoria era a un passo, ma dobbiamo accettarlo, essere più attenti e ripartire subito. L'umore del gruppo deve essere positivo. Ora è più difficile raggiungere l'obiettivo scudetto, ma non dobbiamo smettere di essere perfezionisti e andare in campo per vincere le partite".