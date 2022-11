MilanNews.it

Alla vigilia del big match contro l'Atalanta l'SSC Napoli comunica sul proprio sito ufficiale che Kvaratskhelia non viaggerà con la squadra per Bergamo per un problema alla schiena: "Kvaratskhelia non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta. Rrahmani ha fatto terapie e palestra".