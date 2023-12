Newcastle, doppio impegno prima della sfida decisiva con il Milan

Il Newcastle sarà avversario del Milan nell'ultima giornata del girone di Champions League: i rossoneri saranno ospiti in Inghilterra a St. James' Park il prossimo mercoledì 13 dicembre. La squadra di Pioli dovrà compiere un'impresa che non dipenderà solamente dalle sue forze: per raggiungere gli ottavi deve battere i Magpies e sperare in una contemporanea sconfitta del Psg a Dortmund. Lo stesso dovrà fare il Newcastle con il Milan.

A differenza del Milan che sarà impegnato solo sabato contro l'Atalanta, la squadra di Howe giocherà due partite prima di sfidare i rossoneri. La prima è in programma giovedì alle 20.30: sfida contro l'Everton valida per la Premier League. Poi sarà di nuovo in campo domenica, sempre in trasferta e sempre in campionato, contro il Tottenham (ore 17.30).