Nicola a DAZN: "Abbiamo lavorato bene, siamo andati sotto la curva per la nostra gente"

Davide Nicola, tecnico del Genoa, è stato intervistato da DAZN. Ecco le sue parole al termine di Milan-Genoa:

Sull’esultanza a fine partita sotto la curva: “Intanto giro i complimenti ai miei ragazzi. Non era facile, hanno lavorato bene. Il gesto era per la nostra gente, un modo per salutarli a distanza”.

Sul modo di giocare: “Devo dire che è stata una scelta in conseguenza all’abilità del Milan. Sono molto abili a fare quel tipo di gioco, noi per caratteristiche abbiamo perso un po’ di baricentro. Volevamo essere compatti, ma oggi per meriti del Milan non era semplice aggredire alti”.

Su Biraschi: “Rebic e Theo sono armi importanti nel Milan, Biraschi ci ha permesso anche di inserire Romero in difesa. Volevamo avere un po’ più di struttura. Mi è piaciuto come è stata interpretata la partita, ho visto che c’è una squadra di uomini ed è quello che a me interessa”.

Sulla possibile sospensione del campionato: “Io personalmente ho apprezzato molto l’intervista di Klopp. Noi non abbiamo la competenza per decidere cosa fare, dobbiamo solo rimanere concentrati sul nostro lavoro. Noi possiamo solo farci trovare pronti e ad adattarci ad ogni situazione”.