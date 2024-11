Niente da fare per Nico Gonzalez: salterà sia Milan che Aston Villa

vedi letture

L'esperienza di Nico Gonzalez con la maglia della Juventus tarda a decollare. Dopo un inizio promettente, la partita con il Lipsia in Champions League ha costretto l'argentino a fermarsi per un problema muscolare dal quale ancora non è riuscito a recuperare. Prima della sosta si credeva che il calciatore potesse recuperare per sabato alle 18 quando i bianconeri sfideranno il Milan a San Siro. Ma non sarà così. Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, Nico Gonzalez salterà sia il Milan che l'Aston Villa.

Non è l'unico attaccante ai box per Thiago Motta che, come è noto, dovrà rinunciare anche a Vlahovic oltre che al lungodegente Arek Milik. Per questa ragione in attacco, contro i rossoneri, l'idea è quella di schierare o Timothy Weah oppure Kenan Yildiz. La rosea non scarta neanche l'idea, un po' più sperimentale e coraggiosa, di Teun Koopmeiners.