Pescara, Lancini: "Milan Futuro? Match importante per uscire dal momento negativo"

vedi letture

Edoardo Lancini, difensore arrivato al Pescara nella sessione di mercato invernale dopo una prima parte di stagione nelle file del Novara, ha parlato in vista della sfida in casa del Milan Futuro: "I ragazzi sin da subito mi hanno fatto integrare quindi sono molto felice. Mi sento giovane dentro perché ho ancora tanti anni davanti e spero di fare al massimo soprattutto qua a Pescara e di riuscire a lasciare il segno. Io son felice di essere qua: per fare un campionato importante ci devono essere 2-3 difensori forti in una squadra e quindi penso che come dice il mister siamo tutti titolari. Anche se non ho giocato, mi sono sempre sentito importante.

Il Milan Futuro? Per noi deve essere una partita molto importante perché potremmo riuscire a togliere subito il momento negativo dovuto alla sconfitta con l'Ascoli. Abbiamo vissuto momenti tosti, però non ci siamo mai abbattuti. Come dice il mister possiamo anche arrivare decimi, ma poi quando arriviamo ai playoff ci possiamo trasformare perché poi lì è un campionato a sé, quindi noi dobbiamo arrivarci come stiamo lavorando molto bene. L'intensità che mettiamo in campo è veramente alta e e gli altri hanno difficoltà a starci dietro" riporta tuttoc.com.