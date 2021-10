Porto come il Milan: vince col Tondela in inferiorità e torna momentaneamente primo

Capolista per una notte. Il Porto vince ancora e conferma il proprio ottimo momento di forma dopo l'uno a zero di quattro giorni fa sul Milan. Gli uomini di Conceiçao hanno avuto la forza di rimontare l'iniziale svantaggio contro il Tondela (a firma Borges) grazie a Mehdi Taremi, autore addirittura di una tripletta. A favorire il successo dei Dragoes è stata soprattutto l'espulsione diretta, al 28' del primo tempo, di Iker Undabarrena. Pepe e compagni attendono ora la risposta del Benfica, obbligato a vincere domani contro il Vizela per riappropriarsi della vetta della classifica.