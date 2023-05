Qui Juventus, contro il Milan potrebbe giocare Perin

MilanNews.it

Tempo di decisioni per Max Allegri in vista della sfida contro il Milan di domenica sera all'Allianz Stadium: la gara è cruciale per i destini di entrambe le squadre. Il tecnico bianconero sta pensando di schierare Mattia Perin in una delle ultime due giornate: o contro il Milan o nella trasferta di Udine. Dunque il portiere italiano, 14 presenze per lui quest'anno, potrebbe già domenica far sedere Szczesny in panchina. Lo riporta oggi Tuttosport.