Qui Psg, Zaire-Emery non dovrebbe tornare prima del 2024

vedi letture

Serata dolce amara quella di sabato sera per Warren Zaire-Emery, giovanissimo talento del Psg che è stato convocato per la prima volta in nazionale. Il centrocampista ha esordito in nazionale nella partita contro Gibilterra ed è diventato il giocatore più giovane della storia della Francia a segnare un gol: ma proprio nell'occasione più felice si è infortunato alla caviglia. Secondo quanto riporta L'Equipe Emery non dovrebbe tornare prima del 2024: una brutta notizia per Luis Enrique e tutto il Psg che è avversario del Milan in Champions League, anche se a distanza nelle ultime due giornate del girone.