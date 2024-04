Qui Roma: la probabile formazione anti Milan di Daniele De Rossi

vedi letture

Se al Milan mancheranno Tomori, Pobega e Kalulu, il primo per squalifica, gli altri due per infortunio, per la spedizione meneghina di giovedì sera Daniele De Rossi dovrà fare a meno di Azmoun, anche lui out per infortunio, ed Ndicka squalificato. Per il resto tutti a disposizione dell'allenatore giallorosso, il quale starebbe testando la miglior formazione possibile per affrontare il Milan in quest'andata dei quarti di finale di Europa League.

Confermatissimo il 4-3-3 delle uscite uscite stagionali, con Svilar fra i pali, Celik, Mancini, Llorente e Spinazzola a completare la linea dei quattro di difesa. Confermatissimo anche il tridente di centrocampisti, composto da Paredes in regia, Cristante e Pellegrini a supporto del tridente formato da Dybala, Lukaku e l'ex El Shaarawy.

ROMA: LA PROBABILE FORMAZIONE

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Llorente, Spinazolla; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Llorente, Angelino, Bove, Aouar, Renato Sanches, Baldanzi, Zalewski, Abraham.

All.: Daniele De Rossi

Ballottaggi: Celik/Karsdorp, Llorente/Smalling/Mancini, Spinazzola/Angelino.

In dubbio: -

Diffidati: Cristante, Paredes, Spinazzola.

Squalificati: Ndicka.

Indisponibili: Azmoun (lesione ai flessori della coscia sinistra), Huijsen (non inserito in lista UEFA), Kristensen (non inserito in lista UEFA).