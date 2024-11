Rabbia Galliani: "Se avessero annullato due gol a un grande club chissà cosa sarebbe successo"

La rabbia dopo il secondo gol annullato in pochi giorni. L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha ribadito la posizione del club brianzolo dopo l'episodio legato alla rete non convalidata a Dany Mota durante la sfida col Milan: "È il secondo gol regolare che ci viene annullato in pochi giorni. Se avessero annullato due reti a un grande club chissà cosa sarebbe successo, se ne sarebbe parlato per giorni. Invece è capitato al Monza e se ne dimenticano tutti", si legge sulle colonne de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi.

Il riferimento alla seconda rete riguarda quella annullata a Bergamo appena tre giorni fa nel turno infrasettimanale contro l'Atalanta. Sullo 0-0 Vignato ha segnato il gol del vantaggio, ma Piccinini ha deciso di annullare per una spinta precedente di D'Ambrosio su Ederson (il difensore ex Inter, in quel momento in area atalantina, poggia la mano sulla schiena ma l'entità del tocco non è clamorosa). Galliani però vuole parlare d'orgoglio: "Lo sono del gioco del Monza che tra Atalanta e Milan ha disputato due partite sullo stesso livello degli avversari. Peccato che ci siano stati due errori arbitrali"