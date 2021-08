Real Madrid, allenamento mattutino verso il Milan. Presenti Benzema e Carvajal, differenziato per Kroos, Valverde e Mendy

Prosegue la preparazione del Real Madrid per l'amichevole di domani contro il Milan: "La squadra - si legge sul sito ufficiale dei blancos - ha completato una sessione mattutina il quinto giorno di allenamento della settimana al Real Madrid City. Gli uomini di Ancelotti, che domenica alle 18.30 su Realmadrid TV, giocheranno la seconda amichevole del precampionato contro il Milan, continuano la preparazione per l'inizio del campionato. Benzema e Carvajal si sono allenati da soli in campo, mentre Kroos e Valverde lo hanno fatto all'interno. Mendy ha combinato il lavoro in palestra e sull'erba. L'allenamento è iniziato con i giocatori che hanno svolto un lavoro di riscaldamento congiunto sul campo. Successivamente, hanno svolto esercitazioni di possesso e pressione per continuare con giochi di strategia e lavoro tattico. La seduta si è conclusa con diverse partite in spazi e centri ristretti e tiri in porta.