Real Madrid, Rodrygo torna ad allenarsi: il brasiliano prova il recupero per il Milan

Il Real Madrid ha completato oggi il suo penultimo allenamento a Valdebebas prima di affrontare martedì prossimo il Milan al Santiago Bernabéu, in quella che sarà la quarta giornata di Champions League.

La novità principale della seduta è stata la presenza di Rodrygo, che come riporta Marca sta facendo progressi sulla via del recupero e affretta le operazioni di rientro per poterci essere già contro i rossoneri di Fonseca, dopo essersi perso il Clasico dove il Barcellona ha dominato (0-4). L'attaccante brasiliano, che dall'inizio della settimana si allenava a parte, si è infatti unito oggi al lavoro di gruppo, facendo un passo avanti significativo nel suo recupero. Come si legge non è escluso che venga inserito nei convocati per la sfida di martedì.