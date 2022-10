Reiter, ad Salisburgo: "A San Siro trasferta con maggior numero di tifosi della nostra storia"

MilanNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'amministratore delegato del Salisburgo Stephan Reiter, prossimo avversario del Milan in Champions League, ha parlato attraverso il sito del club austriaco dell'esodo dei tifosi austriaci che si assieperanno in 4.000 nel terzo anello verde di San Siro mercoledì. Queste le sue parole: "Siamo entusiasti che così tanti tifosi vengano a Milano per sostenere la nostra squadra in una partita così importante. Organizzare questo viaggio con il maggior numero di tifosi che l'FC Red Bull Salzburg abbia mai portato in trasferta è un risultato organizzativo straordinario. Negli ultimi anni ci siamo ulteriormente sviluppati anche in questo settore insieme al nostro partner Travel Birds e ci aspettiamo una serata indimenticabile allo stadio di San Siro".