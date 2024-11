Retroscena Marca: Real Madrid, Ancelotti voleva mettere Militao come terzino destro contro il Milan

Marca, noto giornale spagnolo, racconta un aneddoto sul Real Madrid che qualche settimana fa ha affrontato il Milan al Bernabeu in Champions League (3-1 per il Diavolo il risultato finale): Carlo Ancelotti, tecnico dei Blancos, aveva infatti deciso di cambiare la sua difesa in quanto era preoccupato della fascia sinistra rossonera e voleva cercare di limitare Theo Hernandez e Rafael Leao. Per questo motivo, nelle prove di formazione alla vigilia della partita, l'allenatore italiano aveva provato questa difesa: Militao terzino destro, Tchouaméni e Rüdiger in mezzo e Mendy a sinistra (con Camavinga a centrocampo).

Dopo la seduta, però, Ancelotti e Militao hanno parlato e il giocatore brasiliano non si è rifiutato di giocare in quel ruolo, ma ha spiegato che non si vedeva in quella posizione contro il Milan e così il tecnico degli spagnoli ha deciso di tornare allo schieramento più tradizionale con Lucas Vazquez a destra, Militao al centro della retroguardia con Rüdiger e Tchouaméni in mezzo al campo (con Camavinga in panchina).