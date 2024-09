Rifinitura a porte chiuse nel pomeriggio per il Lecce di Gotti, poi la partenza verso Milano

È giorno di vigilia anche per il Lecce di Luca Gotti, reduce da una settimana piuttosto complicata fra campionato e Coppa Italia, che l'ha vista eliminata per mano del Sassuolo, che fra le altre cose affronterà il Milan il prossimo dicembre a San Siro per gli ottavi di finale della competizione.

Sul propio sito uffiicale, il Lecce ha svelato il programma di oggi della squadra: "Giallorossi subito al lavoro questa mattina all’Acaya Golf Resort & SPA in vista della gara in trasferta con il Milan, in programma venerdì alle ore 20:45 a San Siro. Per la sfida con i rossoneri mister Gotti dovrà fare a meno di Guilbert, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Alla seduta odierna hanno svolto un lavoro personalizzato Kaba, Sansone, Berisha, Pierotti (a causa di una contusione rimediata ieri alla coscia destra) e Bonifazi, quest’ultimo in attesa di ulteriori accertamenti.

Domani pomeriggio i giallorossi sosterranno l’allenamento di rifinitura, a porte chiuse, ad Acaya prima della partenza alla volta di Milano."