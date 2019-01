Roma, Di Francesco: "Il primo pensiero è la Fiorentina, non il Milan"

Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma TV alla vigilia del match di domani di Coppa Italia contro la Fiorentina: "La fortuna del calcio è che ti puoi sempre rifare. Abbiamo fatto un gran primo tempo, un secondo deficitario e non possiamo permettercelo. Dobbiamo crescere in questo senso e domani non avremo margine di errore. Se le assenze di Cristante e Nzonzi contro il Milan influenzeranno le sue scelte domani? Hanno giocato con più continuità e hanno quindi più condizione e cercherò di sfruttare le loro ottime condizioni fisiche anche domani, mentre Pellegrini veniva da alcuni problemino. Il primo pensiero è la Fiorentina, non il Milan".