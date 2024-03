Roma, niente nazionale per Bove e N'Dicka. Lukaku non giocherà contro l'Irlanda, ma resta con il Belgio

Secondo quanto riferisce Radio Romanista su X, Edoardo Bove, centrocampista della Roma, ha lasciato il ritiro dell'Italia Under 21 per un trauma al piede sinistro. Niente nazionale nemmeno per il difensore giallorosso Evan N'Dicka che non risponderà alla convocazione della Costa d'Avorio per un affaticamento muscolare, mentre Romelo Lukaku non giocherà contro l’Irlanda a causa di un leggero sovraccarico all'inguine, ma resterà comunque con la nazionale belga.

