Salernitana, affaticamento muscolare per Verdi: quasi sicura l'assenza con il Milan

Una brutta tegola per mister Davide Nicola. Nell'allenamento di oggi si è fermato Simone Verdi, calciatore che sarebbe stato titolare sabato sera contro il Milan ma che, quasi certamente, sarà costretto a dare forfait. Stando a quanto riportato da TuttoSalernitana, si tratta di un affaticamento muscolare. Nulla di grave, per fortuna, ma l'orientamento dello staff medico è quello di non rischiare e di recuperarlo pienamente in vista del ben più importante match in programma la settimana prossima contro il Bologna, squadra che gli evoca ricordi piacevolissimi. Dovrebbero restare in tribuna anche Schiavone, Mamadou Coulibaly e Ruggeri che, in pratica, si è visto all'opera soltanto nelle prime due giornate e per sprazzi contro Torino e Lazio. Un vero peccato che la Salernitana debba rinunciare ad uno dei calciatori di maggior talento presenti in organico, ma questo conferma quanto sia rischioso prendere in inverno giocatori reduci da una lunga inattività e che, evidentemente, hanno pagato a caro prezzo la fatica del doppio scontro salvezza con Genoa e Spezia.