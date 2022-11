Salisburgo, Dedic marcherà Leao: "Sarà un bel duello e una partita dura"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Amar Dedic lancia la sfida a Rafael Leao. Il terzino destro del Salisburgo, 20 anni, si troverà nella sua zona proprio il portoghese ma non ha paura. Il giocatore è stato lasciato fuori nell'ultima sfida di Bundesliga contro l'Hartberg proprio per preparare al meglio la gara di San Siro. Nei giorni scorsi il difensore ha così dichiarato ai microfoni di Sky Austria: "Ho giocato molto e quindi serve freschezza per la partita contro il Milan. Leao? Sarà una partita dura e un bel duello tra me e lui". Nato in Austria, Dedic ha scelto di rappresentare la nazionale bosniaca con la quale ha già raccolto due presenze.