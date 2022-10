Salisburgo, Jaissle: "Andiamo a testa alta a Milano: possiamo spaventarli"

MilanNews.it

© foto di Andrea Losapio

L'allenatore del Salisburgo ha parlato dopo la vittoria in campionato contro l'Hartberg sabato e ha commentato l'imminente partita decisiva di Champions che gli austriaci giocheranno a San Siro contro il Milan mercoledì. Queste le sue parole: "Penso che abbiate visto tutti per larghi tratti della partita (contro l'Hartberg, ndr) la sfida di mercoledì era nelle nostre teste. Andiamo a testa alta a Milano, daremo tutto quello che avremo e potremo: vedremo se basterà o meno. Confido nel nostro stile di gioco e possiamo spaventarli, anche se sono una squadra di livello mondiale. Abbiamo bisogno di una serata assolutamente perfetta a Milano e magari con loro non al meglio”. Lo riporta il sito del Salisburgo.