Sampdoria, Caputo a Sky: "Affrontiamo la squadra più forte in questo momento, servirà massima concentrazione"

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Sky, Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha parlato così prima della sfida contro il Milan: "E' un periodo difficile per noi, la sconfitta di Verona ci ha lasciato qualcosa che non ci aspettavamo. Ormai quella partita è alle spalle, dobbiamo pensare solo a stasera. Affrontiamo forse la squadra più forte in questo momento. Servirà massima concentrazione".