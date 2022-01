Sampdoria Femminile, Cincotta: "Riconosciamo la superiorità del Milan"

Brutta batosta quella subita dalla Sampdoria Women in Coppa Italia: nella gara di andata dei quarti di finale, le blucerchiate sono cadute 4-1 nel match contro il Milan Femminile. A margine del confronto, ecco il commento di mister Antonio Cincotta: "Rispetto alla gara di Milano la prestazione è migliorata, sono abituato a vedere le cose positive e le mie ragazze hanno attaccato di più, ma va riconosciuta la superiorità del Milan, che è più forte di noi. A ogni modo per noi era impensabile arrivare ai quarti di finale della competizione, lo abbiamo fatto e ora è giusto dare meriti al Milan, ma, ripeto, anche alla mia squadra: ci abbiamo provato, gare come queste servono per crescere".