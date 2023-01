Sampdoria ko i casa, Stankovic: "Se non segni, la Serie A è crudele e ti punisce"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non ho una spiegazione sinceramente. Se non segni nelle occasioni che crei, la Serie A è crudele e ti punisce. Anche gli episodi quest'anno non ci aiutano". Così Dejan Stankovic, tecnico della Sampdoria, a Sky Sport dopo la pesante sconfitta interna contro l'Udinese (0-1): "Ci mettiamo tutti sotto esame, io in primis, ma i gol vanno segnati quando crei delle occasioni. Se vuoi vincere devi segnare. Faccio i complimenti all'Udinese per la vittoria, ma la Sampdoria non è stata dominata, semplicemente non abbiamo sfruttato le occasioni. I ragazzi danno tutto, ma abbiamo visto che non basta".