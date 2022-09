Sampdoria, problemi in difesa: oggi personalizzato per i tre centrali

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato da sampdoria.it, oggi "sul fronte dei singoli piscina per Omar Colley (postumi della botta al ginocchio destro subita domenica a Verona) e Jeison Murillo (trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra); Alex Ferrari ha svolto una seduta differenziata". Tutti e tre i difensori centrali a disposizione di Marco Giampaolo sono in dubbio per la sfida contro il Milan.