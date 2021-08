Sampdoria, Quagliarella: "Abbiamo una settimana per preparare una partita contro un grande avversario come il Milan"

Fabio Quagliarella, attaccante della Sampdoria, si è così espresso ai canali ufficiali del club dopo il match di ieri in Coppa Italia e in previsione di quello di lunedì contro il Milan: "Fare il centesimo gol in maglia Samp è una grandissima soddisfazione – sorride il capitano -, ci speravo e ci tenevo: ora spero di fare 100 anche in campionato. È stata una bella serata con un gran bel gol, ma l’importante è aver vinto, anche se abbiamo sofferto. C’è da lavorare ancora, però. È stato bello sentire i cori dei tifosi, anche degli avversari. Abbiamo tutti bisogno del tifo. Che sarebbe stata difficile lo sapevamo: altri risultati lo hanno dimostrato. Noi siamo stati bravi a ribaltare un’Alessandria che se l’è giocata. Ora però dobbiamo stare attenti: in Serie A non si possono fare regali. Abbiamo una settimana per preparare una partita contro un grande avversario come il Milan".