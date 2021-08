Sampdoria, verso il Milan: oggi gruppo diviso in due. Candreva a riposo

La Sampdoria è tornata al lavoro per preparare la partita contro il Milan, gara d’esordio dei blucerchiati nella Serie A TIM 2021/22. Per la prima volta in stagione si è rivisto a Bogliasco Maya Yoshida, reduce dalle Olimpiadi di Tokyo 2020; Antonio Candreva è invece rimasto a riposo.

Nel programma iniziale stilato da Roberto D’Aversa e staff riscaldamento e una serie di esercitazioni tecniche. Poi il gruppo è stato diviso in due: da una parte i più impiegati in Coppa Italia, alle prese con un lavoro atletico; dall’altra i restanti, che hanno proseguito con alcune partitelle in famiglia. Domani, giovedì, si torna in campo al mattino.