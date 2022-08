Sassuolo, ieri 2-2 con lo Spezia: il tabellino. Prima gioia per Pinamonti, ma la squadra di Dionisi non convince

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Succede di tutto al Picco tra Spezia e Sassuolo, ma la sfida termina 2-2. Dopo il 2-1 del primo tempo delle Aquile, nella ripresa sono i neroverdi a dominare, a trovare il pareggio e a rischiare anche di vincerla nel finale, complice anche la superiorità numerica per il rosso ad Ekdal. Un punto a testa per Gotti e Dionisi, che avranno molto da rivedere in settimana, con l'allenatore neroverde che dovrà affrontare il Milan martedì a Reggio Emilia.

IL TABELLINO

Spezia (3-5-2): Dragowski, Hristov (1’ st Caldara), Kiwior, Nikolaou, Gyasi, Bastoni (32’ st Sala), Bourabia (20’ st Ekdal), Agudelo (20’ st Verde), Reca, Strelec (12’ st Kovalenko), Nzola. All. Gotti.



Sassuolo: (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi (24’ st Thorstvedt), Lopez, Henrique, Berardi, Pinamonti (32’ st Defrel), Kyriakopoulos (32’ st Ceide) All. Dionisi.



Marcatore: 26’ Frattesi (Sa), 30’ Bastoni (Sp), 46’ rig. Nzola (Sp), 5’ st Pianomonti (Sa)

Assist: 26’ Kyriakopoulos (Sa), 30’ Reca (Sp)





Ammoniti: 45’ Ferrari (Sa), 23’ st e 36’ st Ekdal (Sp)



Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria