Sassuolo, il racconto dell'allenamento odierno: lavoro differenziato per Marlon

Prosegue la preparazione del Sassuolo in vista del match di San Siro di sabato contro il Milan. Come riporta il sito ufficiale del club emiliano, questo pomeriggio sul campo di Ca’Marta i neroverdi, dopo il riscaldamento, si sono divisi in due gruppi: una parte della squadra è stata impegnata nel lavoro di forza in palestra e trasformazione sul campo, l’altra parte in esercitazioni tecnico tattiche. In chiusura di seduta per tutti sviluppo manovra, esercitazioni specifiche per reparto e partitella su campo ridotto. Lavoro differenziato per Marlon. Domani i neroverdi sosterranno una seduta mattutina a porte chiuse.