Se il Milan piange, il Newcastle non ride: ko 4-1 in casa del Tottenham

vedi letture

Se il Milan piange, il Newcastle non ride di certo. A tre giorni dalla sfida decisiva di Champions League, i Magpies vengono travolti da un Tottenham che nelle ultime cinque partite aveva raccolto la miseria di un punto. 4-1 il risultato finale al "Tottenham Hotspurs Stadium", partita aperta da Destiny Udogie che ha segnato il suo primo gol in Premier League. Richarlison segna una doppietta e Son, autore degli assist per le prime due reti, trova la gioia personale firmando il 4-0. Solo per l'onore il gol di Joelinton, avvenuto al secondo minuto di recupero. Per la squadra di Eddie Howe si tratta della seconda sconfitta nel giro di quattro giorni mentre gli Spurs si riavvicinano alla zona Champions. Questo il quadro completo della 16ª giornata di Premier League e la classifica aggiornata:

Sabato 9 dicembre

Crystal Palace - Liverpool 1-2

Brighton - Burnley 1-1

Manchester United - Bournemouth 0-3

Sheffield United - Brentford 1-0

Wolverhampton - Nottingham Forest 1-1

Aston Villa - Arsenal 1-0

Domenica 10 dicembre

Everton - Chelsea 2-0

Fulham - West Ham 5-0

Luton - Manchester City 1-2

Tottenham - Newcastle 4-1

Classifica

Liverpool 37

Arsenal 36

Aston Villa 35

Manchester City 33

Tottenham 30

Manchester United 27

Newcastle 26

Brighton 26

West Ham 24

Fulham 21

Chelsea 19

Bournemouth 19

Brentford 19

Wolverhampton 19

Crystal Palace 16

Nottingham Forest 14

Everton 13 (-10 punti)

Luton 9

Burnley 8

Sheffield United 8

Marcatori

14 reti: Haaland (Manchester City)

11 reti: Salah (Liverpool)

10 reti: Son (Tottenham)

9 reti: Bowen (West Ham)

8 reti: Watkins (Aston Villa), Hwang (Wolverhampton), Solanke (Bournemouth)