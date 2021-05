Serie A, Cagliari-Fiorentina termina senza tiri in porta. Sardi domenica affronteranno il Milan

Il Cagliari, prossimo avversario del Milan nella sfida valida per la 37esima giornata di Serie A in programma domenica 16 maggio alle 20:45, ha già terminato il suo match odierno con uno 0-0 di poche emozioni contro la Fiorentina; come riportato da Opta, Cagliari-Fiorentina è stato l'unico match di questo campionato terminato senza tiri in porta.

Con il punto conquistato alla "Sardegna Arena", i rossoblu di Semplici si portano a 36 punti in classifica con 5 lunghezze di vantaggio (e una partita in più) sul Benevento terzultimo.