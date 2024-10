Serie A, la Lazio schianta il Genoa 3-0: a segno Noslin, Vecino e Pedro

Ennesima vittoria per la Lazio di Marco Baroni che ha battuto 3-0 il Genoa all'Olimpico con un gol nel primo tempo e due nella ripresa. Nel primo è stato Tijjani Noslin a sbloccare la sfida mentre a cinque minuti dalla fine è arrivato il raddoppio di Pedro, prima del tris di Vecino che ha chiuso la sfida regalando tre punti importantissimi ai biancocelesti.

Il primo tempo.

Come detto, a sbloccare la partita è stato Tijjani Noslin che ha siglato la rete del vantaggio con una splendida azione personale: discesa sulla sinistra di Nuno Tavares che arrivato al limite dell'area ha servito sull'esterno l'ex attaccante del Verona: stop, tunnel su un avversario appena entrato in area, altro dribbling e destro secco sul secondo palo che non ha lasciato scampo a Leali. Il Genoa nei primi 45 minuti è stato vivo ma non ha mai impensierito seriamente il portiere di casa Provedel, con gli attaccanti, Pinamonti su tutti, che non sono mai stati in grado di creare nitide occasioni da gol.

Il secondo tempo.

Nella ripresa il copione non è cambiato, con la Lazio che ha gestito molto bene la partita provando a trovare la rete del raddoppio che è stata poi siglata da Pedro all'86'. Azione lanciata da Tchaouna, che ha poi servito Castellanos in area di rigore. Cross basso dalla destra dell'argentino deviato da Leali e l'ex Barcellona e Chelsea è stato il più lesto ad avventarsi sul pallone per il 2-0. Prima della fine è poi arrivato anche il gol di Matias Vecino, con un colpo di testa su cross di Nuno Tavares, che ha reso ancora più rotondo il punteggio. Altro ko dunque per i rossoblù, che non riescono a uscire dal periodo di crisi, in attesa di Mario Balotelli, che avrà il compito di risollevare la formazione di Alberto Gilardino.