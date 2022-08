MilanNews.it

In contemporanea a Milan-Udinese, match vinto dai rossoneri per 4-2, si è giocata anche Sampdoria-Atalanta. Hanno vinto i bergamaschi, prossimo avversario del Milan in campionato, per due a zero. In gol Tololi e il nuovo acquisto Lookman, che ha chiuso la questione nei minuti di recupero.