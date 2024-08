Sfuma Todibo alla Juventus: bianconeri beffati dal West Ham

vedi letture

Fumata nera per Jean-Clair Todibo alla Juventus. Il difensore del Nizza, in orbita bianconera praticamente dall'inizio del mercato estivo, passerà invece al West Ham. Come raccolto dalla redazione di TMW, il club francese - che non ha aperto all'opzione di prestito con obbligo di riscatto proposta da Torino - ha accettato l'offerta da 40 milioni di euro arrivata dagli Hammers.

L'operazione è già chiusa, tanto che già nelle prossime ore il difensore dovrebbe volare a Londra per le visite mediche. Un rinforzo decisamente importante per il West Ham e una beffa per Giuntoli, che aveva in Todibo uno degli obiettivi principali di questo mercato estivo grazie al quale sta rivoluzionando la rosa da consegnare a Thiago Motta.

Ci sarà dunque da rivedere i piani in casa Juventus, in vista di un finale di sessione estiva che vedrà i bianconeri attivi su più fronti. la dirigenza bianconera, in fatti dovrà trovare quanto prima un'alternativa e decidere che tipo di investimento fare.