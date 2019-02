Sky - Di Francesco cambia: ipotesi 4-3-3 con Schick ala e Zaniolo a centrocampo

Importanti aggiornamenti di formazione forniti da Angelo Mangiante in collegamento per SkySport 24 da Roma. Secondo il collega, mister Di Francesco starebbe pensando ad una squadra schierata a specchio con il Milan: un 4-3-3 con Zaniolo abbassato a centrocampo con De Rossi e Pellegrini, più l'inserimento di Schick come ala destra del tridente.