Dopo essersi precauzionalmente fermato in settimana con la nazionale uruguayana, l'Inter recupera per il derby Matias Vecino. Lo riferisce, in diretta da San Siro, Andrea Paventi di Sky Sport che sottolinea come, il centrocampista ex Fiorentina, formerà la linea titolare di centrocampo insieme al croato Marcelo Brozovic.