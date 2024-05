Sky - Napoli, accelerata di De Laurentiis per Conte

Stando a quanto riferisce Massimo Ugolini su Sky Sport sono ore decisive per il futuro della panchina del Napoli: mentre Percassi e Gasperini si incontrano, e di conseguenza cresce l'ottimismo per una permanenza a Bergamo del tecnico, Aurelio De Laurentiis accelera su Conte, riattivando i contatti con l'allenatore leccese. Da capire se si potrà arrivare ad un accordo, mentre in questo momento sembra più defilato Stefano Pioli, ormai ex allenatore del Milan.