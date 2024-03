Slavia eliminato dallo Sparta in coppa dopo 120' intensi. E domenica sarà di nuovo derby

Prossimo ad affrontare il Milan in Europa League, nella serata di ieri lo Slavia Praga è stato eliminato dala Czech Cup per mano dei cugini dello Sparta. Dopo 120' di battaglia pura, la formazione di Jindrich Trpisovsky si è dovuta arrendere a quella di Brian Priske che è riuscita a strappare il pass per il prossimo turno della coppa nazionale grazie ad un rigore glaciale della sua stella: Adam Karabec.

Riacciuffato in un quarto d'ora dopo essere andato addirittura in vantaggio di due gol, lo Slavia Praga ha tanto da recriminarsi dopo il derby di questa sera, considerato il fatto che con quest'eliminazione sfuma uno degli obiettivi stagionali più alla portata dei biancorossi. Fino a quando la matematica non li condanna, pero', i Sesivani, attualmente secondi, le proveranno tutte per riportare il campionato dalla loro sponda del Moldava a 3 anni dall'ultima volta, ed il derby di domenica pomeriggio contro lo Sparta rappresenterà essere uno snodo fondamentale della stagione sotto questo punto di vista, considerato il fatto che lo Slavia potrà tanto accorciare in classifica quanto allontnarsi sempre di più dalla vetta, che al momento dista 4 punti.