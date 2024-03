Slavia, la conferenza di Trpisovksy: "Vogliamo qualificarci: tireremo fuori il meglio"

Jindřich Trpišovský ha parlato con i giornalisti in conferenza stampa prima del ritorno in Europa League contro l'AC Milan, discutendo dei punti chiave che potrebbero portare la Slavia a qualificarsi, delle condizioni fisiche della squadra, dei possibili rigori e del possibile ritorno di Tomáš Holeš a centrocampo.

Come affronterete il ritorno, dove dovrete recuperare un deficit di due gol? "Abbiamo un assetto tale che il nostro stadio sarà pieno, i tifosi verranno a vedere una grande partita. Credo che tutti i tifosi nella Repubblica Ceca abbiano voglia di vedere una partita di una squadra ceca contro una squadra mondiale. Vogliamo dare il massimo, sia dal punto di vista calcistico, mentale che fisico. Vogliamo continuare il lavoro iniziato una settimana fa a Milano. Vogliamo gestire la partita, vogliamo qualificarci. Poi vedremo cosa sarà sufficiente. Come ci confrontiamo con loro nel gioco sotto pressione, nel lavoro con il pallone. Vogliamo tirare fuori il meglio da noi stessi, mostrare la migliore e più coraggiosa prestazione. Questo è il nostro pensiero, che stiamo recuperando uno svantaggio, lo sappiamo, così come conosciamo la qualità che affrontiamo. Ma cercheremo di spingere al massimo contro l'avversario."

Cosa pensi dei possibili rigori, di cui hai detto a Milano che non ti sarebbero dispiaciuti? E hai guardato la serie di rigori tra Arsenal e Porto in Champions League martedì? "Non ho guardato, avevamo allenamento. A casa ho poi guardato Milan contro Rennes e Milan contro Empoli. Avevo solo l'AC in programma. Odio i rigori. Da tifoso, ovviamente mi piacciono, durante i Mondiali e gli Europei ero sempre entusiasta che arrivassero. Mi divertiva molto. Ma come allenatore non voglio viverli. L'ultima cosa che voglio è che i rigori decidano la qualificazione e il successo. Penso che in casa un'eventuale serie di rigori sia ancora più difficile, la pressione sul calciatore è enorme. Volevo il prolungamento per questo motivo, perché avevamo perso il primo match di due gol e se ci fosse stato il prolungamento, avrebbe significato che avremmo vinto la partita, cancellato il deficit. E avremmo dato ai tifosi un'ulteriore porzione di minuti di calcio, sarebbe stato bello. Anche da questo punto di vista lo invocavo. Se potessi sognare uno scenario, sarebbe quello di portare la partita ai tempi supplementari e decidere lì. Come è stato contro Siviglia, Raków, sono state esperienze fantastiche. Sarebbe stato un bonus. Ripeto, vogliamo dare il massimo, vogliamo essere responsabili in difesa come a San Siro, essere pericolosi in avanti. Ma allo stesso tempo avere in mente quanto sia forte il nostro avversario. Come ho detto, guardando l'AC contro Rennes, sono stati in grado di mostrare cose incredibili sotto pressione con la palla, erano pericolosi sulle ali attraverso Leão e Pulišić."

Come stanno le condizioni fisiche della squadra? Masopust sarà disponibile, state recuperando Ševčík con Zafeiris? "Hai centrato l'obiettivo, stiamo recuperando Zafeiris, stiamo recuperando Ševčík. C'è qualche possibilità, ogni giocatore vuole guarire per una partita del genere. Per Lukáš è più improbabile, c'è solo una piccola speranza. Vedremo come va l'allenamento di oggi, come vanno le visite mediche. Ma dobbiamo anche considerare il nostro programma, c'è la partita di campionato domenica, poi la pausa per le nazionali, ci saranno altre partite. Sono giocatori chiave per noi, non ci esporremo sicuramente a rischi inutili. Per rispondere, Lukáš è meno probabile, Ševčík con Zafim sta cercando di essere almeno pronto per una parte della partita. Queste posizioni ci preoccupano, per partite così difficili devi avere delle carte da giocare in panchina. Vedremo anche come sta Ivan Schranz, deve essere visitato, non è stato nemmeno in campo contro il Teplice. Stiamo cercando di farlo rientrare nella lista dei convocati, altrimenti la formazione sarà molto simile a quella che ha giocato contro il Teplice."

Come sta gestendo il sistema a quattro difensori Tomáš Vlček? "Con il ritorno in alcuni match al sistema 4-5-1, stavamo cercando di trovare le ali, le posizioni alari. Ciò che Olayinka e Sima giocavano per noi in passato, ci servono tipi di giocatori speciali, quindi abbiamo spostato Doudis in alto, di nuovo sull'ala. Sono molto contento di Tomáš, che abbia gestito così bene la situazione. La decisione su perché è in quella posizione è determinata dalla tipologia delle partite che stiamo giocando ora. Sono duelli difficili, sta giocando contro i migliori giocatori. E sta facendo un ottimo lavoro. Ci permette di giocare con un terzino destro sicuro, mentre a sinistra abbiamo un giocatore più alto. A volte giochiamo con entrambi i difensori più alti nel sistema a quattro, dipende dalla partita, grazie a Tomáš possiamo farlo. Come ho detto, lo sta gestendo molto bene, ha affrontato giocatori davvero eccellenti. Sono felice per lui, è uno di quei giocatori che abbiamo nel team da molto tempo. Come Matěj Jurásek, per esempio. Entrambi sono entrati a far parte della squadra a 17/18 anni per un anno, hanno acquisito alcune esperienze necessarie per poter giocare con noi partite importanti. Dopo i prestiti, sono tornati da noi, amo queste storie. Sono convinto che ci saranno altri talenti che vivranno la stessa esperienza. Tomáš ha le caratteristiche per il calcio europeo, le grandi partite, dal mio punto di vista si è enormemente migliorato nel passaggio e nel supporto dell'attività offensiva. In nove mesi ha visto molte cose, come da Doudis ed è in grado di applicarle in partita."

Recentemente hai detto che per te Tomáš Holeš è esclusivamente un difensore centrale. Non stai pensando di riportarlo a centrocampo per il suo ultimo ballo? "Bella domanda, sarebbe bello se andasse così. Quella opzione esiste, l'abbiamo discusso con Tomáš. Dovremmo guardare in una sfera di cristallo per giovedì per sapere quale sviluppo avrà la partita. Abbiamo il nostro stile, l'AC ha il suo stile caratteristico e sarà importante quale squadra riuscirà a imporre il proprio gioco all'altra. Poi sarà importante l'occupazione delle posizioni. Se la partita procederà in un certo modo, potrebbe tornarci utile. Se la partita procederà in un altro modo, sarà meglio l'altro schieramento. Lo scopriremo solo quando la partita inizierà. Con Tomáš è un'opzione, ce l'abbiamo in mente perché c'è una grande carenza di personale. Dipenderà anche da Petr Ševčík, Christos non è sicuramente in condizioni di giocare dall'inizio. Dobbiamo valutare quanto sarebbe grande il rischio per Ševčík, come affronterebbe una partita improvvisa. Sappiamo quale forza abbia l'AC Milan, abbiamo visto gli attacchi micidiali dopo la perdita della palla dalla partita contro il Rennes. Ancora lo valuteremo, aspetteremo l'allenamento. Tomáš è una delle opzioni di come potremmo aiutarci."

Come è stato il vostro settimana dopo la prima partita contro l'AC? Per Tomáš Holeš è stata una bella settimana... "Tomáš te lo ha detto dal punto di vista del giocatore, a volte vorrei provare anche io. Giocare due volte contro l'AC Milan e poi domenica sedermi in panchina a guardare i ragazzi, vedere come se la cavano. Dal punto di vista del giocatore è fantastico, dal punto di vista dell'allenatore è stato un massacro lavorativo. Prepararsi per la partita a Milano, poi analizzarla rapidamente il venerdì e prepararsi per i Teplice due giorni dopo. Dal punto di vista dello staff tecnico è stato impegnativo. Lunedì tornare a prepararsi rapidamente per Milano e poi domenica per Liberec. È la dimensione lavorativa, ma siamo abituati, ci piace. Solo che non te lo godi così tanto, c'è molto lavoro, molti viaggi. Personalmente è fantastico, una doppia sfida con l'AC Milan è una festa, è simile a quella con la Roma. Giocare a Milano, dove sono arrivati migliaia di tifosi. Ho guardato il secondo tempo e in alcune fasi si sentono davvero più che i padroni di casa. Poi abbiamo gestito la partita interna davanti a una folla incredibile in una partita di campionato. I ragazzi che sono scesi in campo ci hanno aiutato molto, perché Holi, Mojma, Doudis e compagnia potevano fare un passo indietro e avere una preparazione più intensa per la festa del calcio che arriva giovedì. Sarà una festa del calcio completa, qualunque sia l'esito. Qualificazione, non qualificazione, ma puoi ancora venire a vedere Leão, Giroud o di nuovo Kjær e un'altra grande generazione emergente. I ragazzi si metteranno di fronte a loro e cercheranno di tenergli testa, di complicare le cose. Concluderemo la settimana domenica con Liberec, non voglio dimenticarlo. È un'altra partita casalinga, a cui la gente può venire, per noi è una partita specifica. Dal punto di vista calcistico è un ottimo periodo."