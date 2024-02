Slavia, Trpišovský: "Giroud un tipo vincente, la squadra lo segue: tiene ogni pallone"

vedi letture

Il Milan si è qualificato agli ottavi di finale di Europa Lague ed è stato sorteggiato con lo Slavia Praga, squadra della Repubblica Ceca che al momento occupa il secondo posto del campionato nazionale e che nei gironi della competizione europea ha battuto la Roma, facendola arrivare seconda. Il mister dei cechi è Jindřich Trpišovský che è tecnico della squadra dal 2018 e che negli ultimi cinque anni l'ha portata spesso in zone europee interessanti: due volte ai quarti di Europa League e una a quelli di Conference League. Trpišovský ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dello Slavia per commentare il sorteggio.

L'elogio di mister Trpišovský nei confronti di Olivier Giroud: "Lo ricordo bene, quelli erano incontri leggendari con Michael Ngade. Aveva un bel da fare con lui, Giroud con lui ha vinto tanti duelli, cosa che contro altri attaccanti non gli capitava. È un tipo vincente, la squadra lo segue, cosa che continua nei club e in Nazionale. La preparazione è specifica perché ha un suo stile. È molto pericoloso in area di rigore, con le spalle alla porta, riesce a trattenere ogni pallone".