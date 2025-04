SPAL, Antenucci non si arrende: "Ora più che mai uniti"

Prima del fischio d'inizio del match contro il Pontedera la Curva Ovest del 'Mazza' di Ferrara ha voluto omaggiare il proprio capitano Mirko Antenucci con una coreografia da brividi in quelle che saranno le sue ultime gare da calciatore (è stata probabilmente evitata l'ultima gara della stagione regolare per non incappare in una contemporanea contestazione legata alla quota salvezza)

Lo stesso numero 7 degli estensi ha voluto ringraziare il popolo ferrarese con un lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram, rimarcando come la SPAL, che potrebbe affrontare il Milan Futuro ai playout, non si tirerà indietro:

"L’amore che mi avete fatto sentire dal primo giorno qui a Ferrara ad ora, a poche giornate dalla fine della mia carriera calcistica, ripaga di tutti gli sforzi fatti per cercare di essere competitivo SEMPRE in 23 anni di professionismo… fino alla fine.

Dirvi grazie è riduttivo davvero perché io sarò sempre in debito con questa città, con voi tifosi speciali.

Perché essere tifosi è amare incondizionatamente la propria maglia a prescindere da tutto, come avete sempre dimostrato! Quello che avete fatto per me va fuori da ogni logica, non me lo sarei mai aspettato e lo porterò sempre con me come uno dei momenti più belli da custodire.

È stata una stagione molto al di sotto delle aspettative nostre e vostre, ma ora più che mai bisogna rimanere uniti e raggiungere l’obiettivo minimo ma che in questo momento è diventato vitale per tutti! Grazie ancora Curva Ovest!"