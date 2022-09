Tegola per l'Empoli, Ismajli ko con l'Albania: salterà il Milan

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calciatore dell'Empoli Ardian Ismajli rischia un lungo stop a causa di un infortunio rimediato con sua Nazionale. Il difensore albanese, uscito in barella nei minuti finali del match contro l'Islanda, ha rimediato un brutto infortunio muscolare alla coscia e sicuramente non sarà a disposizione di mister Zanetti per la sfida contro il Milan. L'entità dell'infortunio si conoscerà solo domani, quando l'edema sarà riassorbito e sarà quindi possibile svolgere esami strumentali. Il timore, scrive 'La Nazione', è che si tratti di una lesione di una certa importanza, il che comporterebbe uno stop di diverse settimane.