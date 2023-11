Terzic: "Contro il Milan non possiamo permetterci errori". E sulla corsa agli ottavi...

vedi letture

Intervenuto in conferenza stampa a San Siro, Edin Terzic, tecnico del Borussia Dortmund, ha risposto a diverse domande in vista della gara di domani sera contro il Milan: "Domani è una partita di Champions contro un avversario che è tale che non ci potremmo permettere errori". L'allenatore dei gialloneri è tornato sulla gara di andata che si era conclusa 0-0: "Partita equilibratissima e combattutissima. Alla fine il Milan è stato molto pericoloso. Penso che entrambe le squadre non abbiano dato il meglio di sè, Pioli sarà d'accordo".

Qualicazione agli ottavi ancora aperta

Terzic ha detto la sua anche sulla corsa verso gli ottavi (il Borussia è al momento primo in classifica nel girone F):

Chance qualificazione?

"Molti all'inizio dicevano che dopo la prima partita sarebbe stato impossibile qualificarci. Ora siamo primi".

Andrebbe bene il pareggio?

"Il nostro obiettivo non è quello di finire per forza primi, ma abbiamo la possibilità di farlo vincendo. Faremo tutto il possibile".