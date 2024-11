Timothy si veste da papà George nel suo vecchio stadio: Weah falso 9 in Milan-Juventus

A casa di papà. O, per meglio dire, in quella che a lungo lo è stata e ora non lo è più. E poi nel ruolo di papà, lo stesso, uguale, quello in cui si è fatto grande ed è diventato uno dei calciatori più apprezzati in Serie A e nel mondo. Timothy Weah giocherà a San Siro, al Meazza, a casa del Milan di papà George. In un ruolo per certi versi inedito, come ricorda l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in un lungo focus sull'ex Lille.

Il figlio d’arte non solo sarà protagonista a San Siro contro il Milan, ma potrebbe giocare al centro dell’attacco come faceva il papà. Stessa posizione, ma compiti diversi. George è stato uno dei migliori esemplari di centravanti vero. Timothy, dopo gli esperimenti a partita in corso e il test in famiglia di ieri contro l’Under 17 bianconera, si candida come “falso 9” al posto dell’infortunato Dusan Vlahovic. Punta di movimento nella Signora “spaziale” di Thiago Motta, dove i ruoli sono fluidi e la ricerca degli spazi è una ragione di vita

Se Weah Jr è pronto vivere una serata da protagonista a “casa” del padre non è per il passato, ma per il presente. Timothy è uscito trasformato

dall’infortunio che lo ha frenato a inizio stagione. Un altro rispetto all’esterno timido della prima annata a Torino. Merito di Thiago Motta, che ha incrociato l’americano ai tempi del PSG e lo ha riportato al suo ruolo originale: quello di attaccante. Punta esterna o 'falso 9'. E da 'falso 9', dunque, dovrebbe tornare a giocare proprio a San Siro, nel vecchio stadio di papà George.