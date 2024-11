Timothy Weah: "A questo Milan toglierei Reijnders. Maignan è il miglior portiere della Serie A"

Domani si giocherà Milan-Juventus e Timothy Weah si candida per una maglia da titolare in attacco al posto di Dusan Vlahovic. Lo statunitense, tra l'altro, è molto legato a diversi calciatori rossoneri, a cominciare dal suo connazionale Pulisic: "Christian è un campione, ha grandi qualità ed esperienza, normale che facesse bene in A. La nostra nazionale è molto forte, vogliamo essere la sorpresa del Mondiale e grazie a giocatori come lui possiamo esserlo".

Ha condiviso lo spogliatoio al Lille con Maignan ed è stato allenato da Fonseca, due che nel Milan di oggi hanno un ruolo tutt'altro che marginale.

"Mike è il portiere più bravo della Serie A, uno dei migliori al mondo. Con Fonseca ho lavorato bene, ho un buon ricordo di lui. Spero che lui lo abbia di me".

Un altro suo grande amico è Leao, che sta alternando alti e bassi.

"Rafa è un fenomeno, un giocatore fortissimo. Corrergli dietro? Questa volta da centravanti dovrei scamparla".

Chi toglierebbe al Milan tra Maignan, Leao e Pulisic? Può sceglierne solo uno dei tre.

"Uno solo? Tolgo Tijjani Reijnders! Per me è un calciatore eccezionale, un vero equilibratore per la tutta la squadra. Non lo conoscevo, l’ho scoperto in Italia, l’anno scorso. Ha piede, corsa, testa, completo come pochi".