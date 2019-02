TMW - Lazio, Strakosha: "Noi favoriti in Coppa Italia? Diamo tutto, niente paura del Milan"

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha parlato nella mixed zone di San Siro dopo aver eliminato l'Inter in Coppa Italia. Queste le parole dell'estremo difensore al microfono di Tuttomercatoweb.com e RMC Sport: "Ce l'abbiamo messa tutta, meritiamo la semifinale. Siamo molto felici. La parata più difficile? Quella su Politano".

Cosa può darvi questa vittoria in termini di morale? "Crediamo sempre in noi stessi, lo dimostriamo in ogni gara. Domenica è arrivata una sconfitta immeritata, però abbiamo dimostrato di essere una grande squadra vincendo in coppa. Pensiamo di poter fare bene in ogni competizione, ci crediamo davvero".

Senza Juve e Napoli, eliminate, la Lazio è favorita per la vittoria della Coppa Italia? "Noi ci sentiamo favoriti sempre, diamo sempre il massimo. L'anno scorso non siamo arrivati in finale, ma in Coppa Italia abbiamo dimostrato di essere forti

Avrete, tra l'altro, una rivincita in semifinale proprio contro il Milan. "Speriamo che questa volta possa andar bene (ride, ndr)".

Giocare la semifinale di ritorno a Milano sarà più complicato? "Certo, ma abbiamo dimostrato di non aver paura".