TMW RADIO - Ponciroli: "Atalanta, ora serve una rivoluzione"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio2000 e opinionista di Tuttomercatoweb.com, ospite dell’editoriale di TMW Radio.

In casa Atalanta si sta vendendo anche Malinovsky, è finito un ciclo a Bergamo?

“Tutti i cicli hanno un inizio e una fine, forse il ciclo Gasperini non è finito ma sicuramente serve una rivoluzione. Rivoluzione che però non è arrivata, l’Atalanta ora è in una situazione di limbo pericolosa. Gasperini non è stato messo nelle migliori condizioni per lavorare, ma credo che questo sia dovuto alla mancata conquista di un titolo. L’Atalanta ha fatto un qualcosa di straordinario ma non ha vinto, non ha concretizzato. Il paragone va fatto con la Roma di Mourinho. Tutti a denigrare la Conference League, a dire che è un trofeo che non conta nulla, però la Roma ha vinto e l’Atalanta no”.