TMW - Sampdoria, come arriva la formazione di Ranieri alla gara con il Milan

In avvicinamento alla sfida tra Fiorentina e Milan, Tuttomercatoweb ha stilato il report della formazione blucerchiata in vista della sfida con i rossoneri: "Diversi dubbi di formazione per Claudio Ranieri che deve fare i conti con i rientri dalle Nazionali. I pali blucerchiati saranno difesi come sempre da Audero mentre in difesa dovrebbero trovare spazio Tonelli e Colley, ma attenzione alle quotazioni di Ferrari, con Bereszynski e Augello sulle fasce. A centrocampo scelte obbligate con Adrien Silva e Thorsby in mezzo, quest’ultimo chiamato a fare gli straordinari, e Candreva e uno fra Jankto e Damsgaard sugli esterni. In attacco non dovrebbero esserci dubbi con Quagliarella che farà coppia con Gabbiadini."