Torino, i convocati di Juric per il Milan: quattro assenti nei granata

© foto di www.imagephotoagency.it

Ivan Juric, tecnico del Torino, ha diramato la lista dei convocati in vista del match valido per il dodicesimo turno di Serie A in programma questa sera a San Siro contro il Milan. L'allenatore croato dovrà fare a meno di Berisha, Ilkhan, Sanabria e Ola Aina. Di seguito l'elenco completo:

2. Bayeye

3. Schuurs

4. Buongiorno

6. Zima

7. Karamoh

10. Lukic

11. Pellegri

13. Rodriguez

16. Vlasic

17. Singo

19. Lazaro

21. Adopo

23. Seck

26. Djidji

27. Vojvoda

28. Ricci

32. Milinkovic Savic

36. Garbett

49. Radonjic

59. Miranchuk

73. Fiorenza

77. Linetty

89. Gemello