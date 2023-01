Tottenham, Conte lascerà a fine anno. Di Marzio: "Non c'è più il feeling che era nato"

MilanNews.it

Intervenuto a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha raccontato del divorzio tra Conte e Tottenham che avverrà a fine stagione: "Lui e Levy non sono fatti l'uno per l'altro. Il presidente non ama tutte le frecciatine che arrivano dal mister e lui vuole un club dove si può vincere, non potendo competere per determinati livelli e non essendoci più il feeling che era nato, non essendoci la copertura di Paratici, si andrà verso il divorzio. Non so ancora dove allenerà e forse prima di tornare ad allenare all'estero ci penserà dato quanto detto sulla famiglia"